Österreichs Grüne fordern Einreiseverbot für Elon Musk

Für Österreichs Grüne ist relativ klar, was da abgelaufen ist. Sie fordern nun Konsequenzen für den reichsten Mann der Welt: "Elon Musk hat den Bogen überspannt", sagt Lukas Hammer, Sprecher für Rechtsextremismus. Nicht nur, dass er Rechtsextreme unterstütze und sich in Wahlkämpfe in Europa einmische, jetzt "hat er seinen rechten Arm zweimal mutmaßlich zum Hitlergruß gestreckt hat. Das ist ein Skandal sondergleichen und weder mit unseren Werten in Österreich, noch mit den europäischen Werten vereinbar.“