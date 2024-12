"Uber by Women" ist derzeit nur in Paris und in den polnischen Städten Warschau und Krakau verfügbar. Derzeit gibt es keine offizielle Bestätigung, dass die Funktion nach Österreich kommen wird. Die nächste Einführung ist in Rumänien geplant.

Die Funktion ist in der Uber-App leicht zugänglich und kann über einen Schieberegler einfach ein- bzw. ausgeschaltet werden. Weibliche Fahrgäste können so während der Buchung wählen, ob sie von einer Fahrerin gefahren werden möchten. Der Service ist Teil einer Testphase, bei der Feedback von Nutzerinnen gesammelt wird.

Vergleich mit anderen Plattformen

Auch andere Anbieter wie Bolt haben ähnliche Initiativen gestartet, etwa "Women by Women". Solche Programme zeigen einen Trend in der Mobilitätsbranche, geschlechterfreundliche Services anzubieten, um den Bedürfnissen einer breiteren Zielgruppe gerecht zu werden. Auch Bolt bietet die Funktion derweil nicht in Österreich, sondern nur in Südafrika und Frankreich an.