Twenty4tim heimlich im Gym gefilmt: Anzeige nach TikTok-Video

Die Aufnahme verbreitete sich rasant auf TikTok. Twenty4tim reagierte empört, als ihm die Aufnahme unterkam: "Ich schwöre, ich bin so sauer. Wenn ihr das Video seht, bin ich wahrscheinlich schon bei der Polizei." Bisher habe er noch nie etwas gegen öffentliche Anfeindungen gemacht, doch nun sei eine Grenze erreicht worden. "Ich weiß nicht, wie oft es noch passieren muss, dass eine Person so krass fertig gemacht wird. Wir haben so viele Beispiele aus der Vergangenheit, wo Menschen sich schon was angetan haben, weil sie mit solchen Situationen nicht umgehen können", stellt der 24-Jährige klar.

Homophobe Beschimpfung

Der Influencer hat sie seine Sexualität nie strikt definiert und will sich nicht in eine Schublade stecken lassen. Nach außen hin zeigt er sich experimentierfreudig in Bezug auf Styling und Geschlechterrollen, was ihm auch eine große Fanbase in der LGBTQ+-Community eingebracht hat. In seiner Stellungnahme fährt er fort: "Du nennst mich Schwuch***? Ja, ich habe was mit Männern. Nicht nur mit Frauen. Warum versuchst du mich mit etwas zu beleidigen, was ich am Ende des Tages ja offensichtlich bin?"