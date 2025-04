Auftritt in "Sesamstraße": Schwuler Moderator wird attackiert

In der mittlerweile geschlossenen Kommentarspalte von Facebook waren immer wieder homophobe und abwertende Sätze zu lesen. "Sowas gehört nicht in eine Kindersendung." Oder: "Ihr macht die Kinder mit eurer Gehirnwäsche eher psychisch krank." Der Sender verbarg die Kommentare daraufhin mit folgenden Worten: "Meinungen dürfen hier frei geäußert werden. Jedoch haben wir diese Kommentarspalte geschlossen, da homophobe und beleidigende Äußerungen gegen Riccardo Simonetti zugenommen haben".

"So toll! Habe zwar keine Kinder, aber für den Fall, dass es irgendwann mal so ist, würde ich ihnen genau so etwas zeigen🙏🏽❤️"

"Sesamstraße": Welche Rolle soll er spielen?

Simonetti sollte in einer der nächsten Folgen mit den berühmten Puppen um Ernie, Bert und das Krümelmonster singen wird. Sein Gastauftritt stehe unter dem Motto "Self Empowerment", also die Befähigung zu selbstbestimmtem Handeln, so der NDR. Wann genau die Folge ausgestrahlt wird, wurde noch nicht bekannt. Die Dreharbeiten sollen jedoch bereits abgeschlossen sein.