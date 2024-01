Dschungelcamp 2024: Wer ist Twenty4Tim?

➤ Lesen Sie hier mehr: Alles Fake im Dschungelcamp?

Twenty4Tim untermauerte seine musikalische Präsenz mit einer ausverkauften Tour direkt im Anschluss an seine Album-Veröffentlichung. Als Influencer hat er eine treue Fangemeinde aufgebaut und ist generell sehr präsent in den sozialen Medien. Mit Millionen Streams auf Spotify und über 7,5 Millionen kumulierte Abonnenten auf YouTube, TikTok und Instagram gehört Twenty4Tim zu den erfolgreichsten Influencern Deutschlands. Und er hat weitere Pläne: "Eigentlich wollte ich der Erste im Dschungel sein, der dort Sex hat. Aber das kann ich meiner Mutter und meiner Oma nicht antun", so der 23-Jährige.

Als Luxusartikel nahm Twenty4Tim Henna-Creme und Polster mit ins Camp.