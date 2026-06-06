Mehr als sieben Millionen Mal wurde das Video des TikTokers Drayton WIlliams angesehen. In den Aufnahmen sieht man, wie Williams neben einem Hochzeitspärchen steht und als stolzer Trauzeuge für seinen besten Freund zur Seite steht. Kurz darauf fällt Williams zu Boden und wird von dem Mann sowie Freunden versorgt. Besonders skurril: Der Hochzeitsredner zeigte sich von der Situation nur wenig beeindruckt. Er führte die Zeremonie einfach fort.

Trauzeuge wird bei Hochzeit ohnmächtig Der Zwischenfall wurde am 24. Mai in Austin, Texas festgehalten. Williams, der ein Stativ aufgestellt hatte, um die Hochzeitszeremonie zu filmen, sagte gegenüber Newsflare: „Ich war der Trauzeuge bei der Hochzeit meines besten Freundes. Etwa 10 Minuten nach Beginn der Zeremonie hatte ich meine Knie durchgestreckt. Diese Haltung, kombiniert mit der Nervosität, ließ mich ein wenig schwindelig fühlen, aber ich dachte, es seien einfach die Nerven und nicht, dass ich ohnmächtig werden würde."

Der 28-Jährige überschätzte sich jedoch und knallte anschließend tatsächlich auf den Boden. „(...) das nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass meine Freunde mir aufgeholfen haben und ich versuchte, wieder aufrecht zu stehen, nachdem ich für einen kurzen Moment das Bewusstsein verloren hatte", erinnerte sich Williams weiter.

Deswegen sollte man die Knie im Stehen nicht durchdrücken Das Durchstrecken der Knie im Stehen kann eine vasovagale Synkope verursachen, das eine häufige Art der kurzzeitigen Ohnmacht beschreibt.

verursachen, das eine beschreibt. Werden die Knie im Stehen komplett durchgestreckt, wird die natürliche Wadenmuskelpumpe blockiert, wodurch der Blutdruck schnell abfallen kann.

Weil sich das Blut in den Beinen sammelt und die Durchblutung im Gehirn verringert wird, kann dadurch eine kurzzeitige Ohnmacht ausgelöst werden.

Hochzeitsredner wird im Netz kritisiert Zwar ist es nicht ganz ungewöhnlich, dass Hochzeitsgäste vor allem bei Zeremonien im Freien an heißen Sommertagen kollabieren oder in Ohnmacht fallen. Im Fall von WIlliams wurde im Netz jedoch stark kritisiert, dass der Hochzeitsredner die Trauung nicht unterbrochen hatte. Obwohl der US-Amerikaner hilflos am Boden lag und ihm sogar der Bräutigam half, wieder auf die Beine zu kommen, wollte der Redner keine Zeit verlieren. Er führte die Zeremonie weiter und ignorierte die Tatsache, dass es dem Trauzeugen ganz und gar nicht gutging.

Unter dem TikTok-Video sammelten sich zahlreiche Reaktionen,die vor allem die Reaktion des Hochzeitsredners kritisierten: "Warum reagiert hier niemand?? Warum hat er einfach weitergeredet? "

" "Der Zeitplan muss echt eng gewesen sein 😭😭😭😭"

"Der andere Trauzeuge hat den Standesbeamten angeschaut wie: ' Bro, siehst du das nicht?!!!!' 😭😭"

😭😭" "Sie haben ihn direkt wieder in Position gebracht, haben überhaupt nicht aufgehört."

"Und er hat einfach weitergeredet… nur lauter?! 😭 "

" "Die Art, wie er lauter wurde, als ob er unterbrochen worden wäre."