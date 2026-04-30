Justin Bieber sorgte für Kreisch-Alarm und nostalgische Tränen, als er beim Coachella-Festival nicht nur seine neuesten Songs performte, sondern auch alte Tracks wie "That Should Be Me" vor seinen Fans sang. Der 32-Jährige ließ im Hintergrund seine alten YouTube-Videos laufen und sang quasi mit seinem "jüngeren Ich" ein Duo.

Während sein Auftritt während des ersten Coachella-Wochenendes von einigen gefeiert wurde, kritisierten andere User und Userinnen im Netz, dass die Performance "faul" und "unkreativ" gewesen sei. Kein Wunder, immerhin soll "The Biebs", wie der Kanadier unter anderem genannt wird, mehr als zehn Millionen US-Dollar für seine Cochella-Konzerte kassiert haben.

Mehr Dankbarkeit mit Justin Bieber? Biebers Bühnenauftritte haben auf jeden Fall Eindruck hinterlassen und noch dazu für einen neuen Trend auf TikTok gesorgt! Dahinter steckt vor allem sein Song "Everything Hallelujah" von seinem Album "Swag ll". In dem Song zeigt sich der Musiker von seiner besinnlichen Seite. So singt er unter anderem, wie dankbar er für seine Ehefrau und seinen Sohn sowie die kleinen Momente in seinem Leben ist: "Lass uns spazieren gehen, Halleluja, die Sonne scheint, Halleluja, ich küsse dich, Halleluja, ich träume von dir, Halleluja. Sieh dich nur an, Halleluja, ich liebe dich, Halleluja, alles ist Halleluja"

Stars machen bei Bieber-Trend mit Auch Bieber-Gattin Hailey machte bei dem Trend mit und postete Mitte April ein TikTok, in dem sie sich für "9 Stunden Schlaf" und "Extra Dirty Martinis" dankbar zeigt. Das Video wurde mehr als 27 Millionen Mal angesehen. Freund Kylie Jenner postete ebenfalls ein Video und schrieb unter anderem "445 cc Hallelujah". Mit der Abkürzung werden vor allem die Kubikzentimeter in Brustimplantaten gemeint. Mit dem Trend wollen User und Userinnen vor allem zeigen, welche Dinge sie wertschätzen und lieben - auch, wenn es nur "Kleinigkeiten" sind.

TikToker feiern die "kleinen Dinge" im Leben Userin @laurynmackiee postete beispielsweise, dass sie dafür dankbar ist, dass sie keine "verrückte Schwiegermutter" hat oder froh sei, "ihn" (vermutlich ihren Ex-Freund) nicht geheiratet zu haben. In anderen Videos zeigen sich User und Userinnen dankbar für "die Zigarette danach", den "morgendlichen Gang zur Toilette" oder "betrunkene Nächte am Strand".

Respektlos oder lustig?: Vorwürfe der Gotteslästerung TikTok-Trends sollen vor allem der Unterhaltung dienen, doch einige User und Userinnen zeigen sich von den "Hallelujah"-Videos alles andere als begeistert. Nutzerin @imanleilaa betont, dass man den Trend "heilig" halten sollte - immerhin verwendet man hier einen Satz, der Gott lobpreisen soll.