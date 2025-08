Bei Leichenschau: Forensikerin belebte Totgeglaubten wieder

Lebenszeichen statt Leichenschau

Was als Routineeinsatz begann, endete mit einer heldenhaften Lebensrettung. Am Freitag, dem 25. Juli, wurde das Büro des Gerichtsmediziners in Knox County (Tennessee, USA) darüber informiert, dass eine Person in einem Wohnhaus in Knoxville verstorben sei. Daraufhin wurde Kenzie Sellers, forensische Ermittlerin im Bereich Todesursachenermittlung, zum Einsatzort geschickt.