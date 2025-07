Auferstehung: Totgesagter wacht nach halber Stunde wieder auf

Für tot erklärt und wieder aufgewacht: In Italien ist ein 78 Jahre alter Mann, für den die Ärzte bereits den Totenschein ausgestellt hatten, nach einer halben Stunde wieder aufgewacht. Der Mann aus der mittelitalienischen Stadt Tarquinia hatte einen Herzstillstand erlitten, wie die Behörden mitteilten. Die Sanitäter hatten ihn schon aufgegeben - auch ein Rettungshubschrauber machte wieder kehrt. Während alle auf den Leichenwagen warteten, öffnete er wieder die Augen.

Direkt danach fragte der Mann nach seinen Töchtern. Der Pensionist wurde daraufhin in eine Klinik gebracht, wo er nun stationär behandelt wird. Nach Angaben des Krankenhauses ist sein Zustand stabil. Die Ärzte sprechen in solchen Fällen von einem "Lazarus-Phänomen" - benannt nach einer Figur aus der Bibel, die der katholischen Glaubenslehre nach von Jesus nach mehreren Tagen im Grab wieder auferweckt wurde. Gemeint ist damit, dass die Herz-Kreislauf-Funktionen nach einem für gescheitert erklärten Wiederbelebungsversuch überraschend wiederkehren.

Polizist wird bei Einsatz von Hund gebissen

Ganz ohne Verletzungen lief der Einsatz allerdings nicht ab. Der Hund des Mannes griff laut Behörden einen Polizisten an, als dieser in die Wohnung kommen wollte. Der Beamte musste ebenfalls zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Der Hund sei in ein Tierheim gebracht worden.