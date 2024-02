Totgeglaubte Inderin (52) schlug kurz vor Einäscherung Augen auf

In Indien ist eine Frau offenbar nur knapp ihrer Einäscherung entgangen. Wie die Times of India berichtet, wurde eine Frau von ihrem Ehemann für tot gehalten und am Montag in einem Leichenwagen zur Einäscherung gebracht, wo sie die letzte Ölung erhielt. Kurz bevor der Scheiterhaufen fertig errichtet war, öffnete die 52-Jährige die Augen und reagierte auf die Geräusche.