So schützen sich österreichische Drogenermittler vor einer Überdosis

Von Pascal Manasek

Steirische Polizisten wurden Ende vergangenen Jahres wegen eines medizinischen Notfalls in Graz alarmiert. Vor Ort stellte sich rasch heraus, dass ein 44-Jähriger eine Drogenüberdosis hatte. Normalerweise ein Einsatz, bei dem an dieser Stelle das zeitgleich eingetroffene Rote Kreuz komplett übernommen hätte. Aber nicht so diesmal: „Ein ausgebildeter Polizeisanitäter erkannte den Ernst der Lage und setzte das Mittel ,Nyxoid‘ ein“, schildert ein Sprecher der LPD Steiermark.