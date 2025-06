Die Reaktionen auf das neue Feature ließen nicht lange auf sich warten. Die Körpergröße zählt seit jeher zu den sensibelsten Kriterien beim Online-Dating . Besonders Männer sehen sich durch die neue Funktion im Nachteil. Schon heute heißt es in vielen Bios "Tall men only". Dass Tinder diese Präferenz nun technisch unterstützt, werten Kritiker als Verstärkung von Vorurteilen und Oberflächlichkeiten .

Ein Nutzer auf X (ehemals Twitter) kommentierte: "Ich bin nur 168 cm und hatte bisher nie Probleme damit, Dates zu bekommen - das wird sich nun wahrscheinlich ändern und davon halte ich echt nicht viel (...) ich werde die App löschen ". Ein User nimmt es mit Humor, verleiht der Diskussion dennoch Nachdruck: "Justice for all us short kings!"

Die Match Group, die beispielsweise hinter Tinder steckt, hat Künstliche Intelligenz deshalb in ihr "Sicherheitskonzept" mit aufgenommen. Die neue KI-Funktion soll potenziell missbräuchliche oder sexuell aufdringliche Nachrichten erkennen, bevor sie versendet werden. Vor allem stehen Männer im Mittelpunkt dieses Konzepts. Es gehe darum, " Verhaltensänderungen herbeizuführen, damit wir Dating-Erfahrungen sicherer und respektvoller gestalten können", sagte Yoel Roth, Leiter der Abteilung für Sicherheit bei Match gegenüber Financial Times .

Warnhinweis bei missbräuchlichen Nachrichten

Entdeckt die KI also sexualisierte, anstößige Inhalte, wird ein Warnhinweis an den Verfasser ausgeschickt. "Willst du diese Nachricht wirklich absenden?", heißt es in einem Extrafenster. Der Hintergrund: Laut Roth geben männliche User "viel zu viel, viel zu früh" preis. Man wolle so über Normen und das Verhalten auf Dating-Plattformen aufklären, denn scheinbar wissen nicht alle, wie man sich respektvoll zu einem Date verabredet.