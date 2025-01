Wegen der Nähe zur chinesischen Regierung steht die Kurzvideo-App TikTok weltweit in der Kritik. Zahlreiche Staaten befürchten, dass die Volksrepublik persönliche Daten der häufig jugendlichen Nutzer unter ihre Kontrolle bringen und die öffentliche Meinung manipulieren kann. In den USA wurden in den letzten Wochen ein Verbot der Plattform diskutiert.

TikTok vorübergehend down in den USA

Am 19. Jänner wurde TikTok in den USA dann tatsächlich vorübergehend eingestellt, ging später aber wieder online. Der Grund: Der künftige Präsident Donald Trump signalisierte bereits, dass die TikTok-Betreiber keine Strafen bekommen sollen. Trump, der am Montag als nächster US-Präsident vereidigt wird, stellte TikTok bereits einen zusätzlichen Aufschub von drei Monaten in Aussicht. Er werde gleich am Montag eine Fristverlängerung per Präsidentenerlass verfügen.