Wer in der Video-App TikTok die Suchfunktion nutzt, dem ist vielleicht schon das rote Personensymbol aufgefallen, das rechts neben manchen Suchbegriffen erscheint. Wie aus dem Nichts ist dieses Symbol aufgetaucht und Nutzer fragen sich seitdem: Was bedeutet das rote Männchen und wofür ist es eigentlich da?

Auch auf Reddit wird rege darüber diskutiert, welche Bedeutung das Symbol haben könnte. Ein Nutzer berichtet: "Also bin ich auf TikTok gegangen, und soweit ich es verstehe, erscheint das Symbol, nachdem man nach einem echten Account gesucht hat. [...] Ich habe das sowohl mit Personen getestet, denen ich nicht folge, als auch mit solchen, denen ich folge – das Ergebnis war jedes Mal dasselbe."

TikTok: Welche Bedeutung hat das rote Männchen-Symbol? Mit seiner Einschätzung liegt der Reddit-User liegt: Das rote Symbol in Form eines stilisierten Personen-Icons erscheint laut Distractify in der TikTok-Suchfunktion neben dem Benutzernamen, wenn man ein Profil zuvor besucht oder mit diesem interagiert hat. Dazu zählen etwa Likes oder Kommentare, aber auch das bloße Aufrufen eines Accounts reicht aus.

Das Symbol zeigt also an, dass es sich bei dem Suchergebnis um ein tatsächliches TikTok-Konto handelt, welches man bereits gesucht und geöffnet hat. Es weist auf eine direkte Verbindung hin, unabhängig davon, ob es sich um eine berühmte Person oder einen beliebigen Account eines Freundes handelt.