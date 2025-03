Tchibo hat nun wirklich alles. Das Unternehmen, das ursprünglich nur Kaffee verkauft hat, bietet ab sofort auch ein Wochenendhaus an. Dieses ist auch in Österreich erhältlich .

So weit, so gut: Doch ganz zentrale Bestandteile eines Hauses sind nicht im Angebot enthalten.

Rückgaberecht

Ein witziges Detail: Das Haus unterliegt wie auch alle anderen Produkte bei Tchibo dem 14-tägigem Rückgaberecht. Sollte es also doch nicht so gefallen, kann man es also noch zurückgeben.