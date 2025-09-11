Angebot für Taylor Swift: Findet die Hochzeit in Kärnten statt?
Mit rekordverdächtigen 36 Millionen Likes sorgte der Verlobungs-Beitrag von Pop‐Superstar Taylor Swift und NFL‐Spieler Travis Kelce vom 26. August für weltweites Aufsehen. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien – und nicht nur "Swifities" wollen nun jedes Detail zur bevorstehenden Hochzeit in Erfahrung bringen.
Wann und wo die Trauung stattfinden wird, ist bislang nicht bekannt. Doch ein Hotel am Wörthersee hat bereits die Initiative ergriffen und sich in einem TikTok-Video offiziell als Hochzeitslocation für das prominente Paar beworben.
Kärntner Hotel bietet sich als Hochzeitslocation an
Das TikTok-Video eines Vier-Sterne-Hotels in Pörtschach hat bereits über 200.000 Aufrufe erzielt. Darin heißt es: "Officially applying to be Taylors and Travis' wedding spot" (auf Deutsch: "Hiermit bewerben wir uns offiziell als Hochzeitslocation für Taylor und Travis").
Eine Mitarbeiterin präsentiert darin die großzügige Außentrasse mit direktem Seezugang und Blick auf den Wörthersee.
Eine Nutzerin kommentiert: "Wäre ich Taylor, würde ich sofort buchen." Das Social-Media-Team des Hotels reagiert humorvoll mit einem Augenzwinkern: "Wir warten mal ab, ob wir eine Nachricht von Taylor bekommen."
Zahlreiche User haben die offiziellen TikTok-Accounts der beiden Megastars in der Kommentarspalte verlinkt. Wer weiß, vielleicht werden Taylor Swift und Travis Kelce tatsächlich aufmerksam und geben sich in Österreich das Jawort?
