Mit rekordverdächtigen 36 Millionen Likes sorgte der Verlobungs-Beitrag von Pop‐Superstar Taylor Swift und NFL‐Spieler Travis Kelce vom 26. August für weltweites Aufsehen. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien – und nicht nur "Swifities" wollen nun jedes Detail zur bevorstehenden Hochzeit in Erfahrung bringen.

Wann und wo die Trauung stattfinden wird, ist bislang nicht bekannt. Doch ein Hotel am Wörthersee hat bereits die Initiative ergriffen und sich in einem TikTok-Video offiziell als Hochzeitslocation für das prominente Paar beworben.

Eine Nutzerin kommentiert: "Wäre ich Taylor, würde ich sofort buchen." Das Social-Media-Team des Hotels reagiert humorvoll mit einem Augenzwinkern: "Wir warten mal ab, ob wir eine Nachricht von Taylor bekommen."