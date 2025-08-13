Travis Kelce: Beziehung zu Taylor Swift hat sich "völlig organisch" entwickelt

Der Profi-Footballspieler Travis Kelce (35) hat seine Freundin Taylor Swift (35) wie er sagt zum Football-Fan gemacht. "Sie ist jetzt der engagierteste Fan", sagte Kelce der Zeitschrift GQ. Swift kenne sich beispielsweise mit bestimmten Spielsituationen oder den Verletzungen der Spieler inzwischen bestens aus - "und all das, weil sie es einfach ganz natürlich liebt, von meinem Job zu erfahren".

Popstar Swift und der Kansas City Chiefs-Spieler Kelce hatten ihre Liebe im Sommer 2023 offiziell gemacht. Zwischen seinem Job und dem seiner Freundin gebe es viele Gemeinsamkeiten, sagte Kelce. Sie beide wüssten, wie es sei, ständig gemustert zu werden und Höhen und Tiefen zu erleben, wenn man vor Millionen von Menschen stehe.

Es sei für ihn sehr nachvollziehbar gewesen, wie erschöpft Swift nach Shows gewesen sei. "Sie würde nie jemandem sagen, dass sie eine Athletin ist. Aber ich habe gesehen, was sie durchsteht. Ich habe gesehen, wie viel Arbeit sie in ihren Körper steckt und es ist unglaublich." Eine Show sei für Swift wahrscheinlich sogar anstrengender als für ihn ein Football-Spiel.