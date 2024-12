Taylor Swift: Fehler im Bildband

Die Sängerin hat das Buch zu ihrer Tour selbst herausgegeben. Fans entdeckten in dem mittlerweile mehr als 800.000 Mal verkauften Werk bereits einige Fehler. Manche von ihnen sprechen bereits vom "The Errors Tour Book" und teilen die Hoppalas auf TikTok. Von Tipp- und Rechtschreibfehlern ist dabei die Rede. Statt dem Songtitel "This is me trying" stehe im Bildband der Titel "This is me ryin", heißt es. Auch die Qualität der Bilder lasse scheinbar zu wünschen übrig. Mitunter sei auch eine Überschrift über einem Bild abgeschnitten.