Taylor Swift hat 1,5 Jahre nach "The Tortured Poets Department" am 4. Oktober ihr neues Album veröffentlicht. In "The Life Of A Showgirl" thematisiert sie die glücklichsten Zeiten ihres Lebens, ihre Beziehung zu NFL-Star Travis Kelce und eine mögliche Zukunft als Mutter und Ehefrau.

Im Netz fielen die Reaktionen auf das Album eher bescheiden aus. Sogar Fans der Sängerin bezeichneten die neue Platte als "platt", "unkreativ" oder "langweilig." Vor allem ihr Lied "Actually Romantic" sorgte für Aufsehen: Auf Social Media wird heiß diskutiert, dass es ein Diss-Track gegen Musikerin Charli XCX sein soll.

Fans beschweren sich über "peinliche" Textzeilen Die Reaktionen auf das neue Album fielen auf Social Media vermehrt negativ aus. Vor allem über ihre kitschigen oder teilweisen "peinlichen" Lyrics ("Did you girlboss too close to the sun?") in den Liedern "CANCELLED" oder beispielsweise "Wood", in dem sie unverblümt über das beste Stück ihres Verlobten trällert. "Ich habe gesagt, dass Taylor Swifts neues Album sche**e ist, und ich habe nicht einmal eine einzige Morddrohung von einem Swiftie bekommen. So schlimm ist es", postete Userin @Baileymoon15 auf X (vormals Twitter). Die Fangemeinde der 35-Jährigen ist eigentlich dafür bekannt, ihre Pop-Ikone vehement zu verteidigen. Das neue Album hat die Abwehrmechanismen der Swifties wohl an ihr Limit gebracht.

Haben Taylor Swift und Charli XCX Beef? In dem Track "Actually Romantic" singt Swift über eine Person, die sie unter Drogen als "langweilige Barbie" bezeichnet hat. Anschließend soll der Übeltäter ihren Ex-Freund ein "High Five" gegeben haben. "Du hast mir ein Lied geschrieben, in dem du sagst, dass es dich krank macht, mein Gesicht zu sehen", heißt es in den Lyrics weiter. In den sozialen Netzwerken und in sämtlichen Fan-Foren wird spekuliert, dass sich der Text an die Musikerin Charli XCX richten soll.

Immerhin hat Charlotte Emma Aitchison, wie die Britin mit bürgerlichem Namen heißt, den Drummer der Band The 1975, George Daniel, geheiratet. Der Sänger der Gruppe ist Matty Healy, der Taylor Swift von Mai bis Juni 2023 gedatet hatte. In "Actually Romantic" singt Swift zudem, dass jemand ihrem Ex gratuliert haben soll, dass er den Kontakt zu ihr abgebrochen hat. Dabei soll es sich auch um Aitchison gehandelt haben. Auch in ihrem Film "The Official Release Party of a Showgirl", der parallel zum neuen Album veröffentlicht wurde, sprach Taylor Swift über ihren Song. Laut ihr wäre es "sehr süß", wenn eine Person viel an sie denken würde, auch wenn es "negative" Gedanken wären.

Wer hat den Streit begonnen? Gerüchte eines möglichen Beefs zwischen den beiden Musikerinnen soll auch der Song "Sympathy is a knife" von Charli XCX entfacht haben. Darin offenbart Aitchison ihre Unsicherheiten im harten Showbusiness und, dass sie sich auch von ihren Kollegen und Kolleginnen eingeschüchtert fühlt. In einer Stelle beschriebt sie, dass sie eine bestimmte Person nicht Backstage mit ihrem Partner sehen möchte. "Ich verkreuze die Finger hinter meinem Rücken, ich hoffe, sie machen bald Schluss." In dem Lied erwähnt sie auch ihren Ehemann George, der behauptet, dass sie nur paranoid sei. Diese Textzeile soll Hinweise darauf gegeben haben, dass es sich um Taylor Swift und Matty Healy gehandelt habe.

Beide Frauen haben nicht darauf reagiert, ob die Songs für die jeweils andere angedacht war. Laut Independent hätten sich jedoch die beiden Künstlerinnen in den letzten Jahren immer wieder unterstützt und Komplimente gemacht haben. So hat ein Fan bei Aitchisons Konzert im Juni 2024 in Brasilien den Satz "Taylor Swift ist tot" geschrien. Die Sängerin war davon alles andere als begeistert und ermahnte die Person, damit aufzuhören. "Können die Leute, die das tun, bitte damit aufhören", schrieb sie in ihrer Instagram-Story. "Online oder bei meinen Shows. Das ist das Gegenteil von dem, was ich will, und es stört mich, dass jemand denkt, dass es dafür in dieser Community Platz gibt. Ich werde das nicht tolerieren." Zudem sollte nicht vergessen werden, dass Charli XCX als Voract für Swifts "Reputation"-Tour im Jahr 2018 auf der Bühne stand. Eine vermeintliche Rivalität zwischen den zwei Künstlerinnen war damals noch unwahrscheinlich.