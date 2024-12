Ignoring Celebrities: Wer steht auf der Liste des TikTok-Trends?

Auserkorenes Ziel war es dann, Siwas neuesten TikTok-Videos so wenig Likes wie möglich zu schenken. So ganz ging der Plan nicht auf, denn die Aufrufzahlen ihrer aktuellsten Videos sind höher denn je. Der Grund: Etliche User haben das Profil der Künstlerin aufgesucht, um sich die Likes und Kommentare anzusehen und dadurch ungewollt das Engagement angekurbelt.

Der nächste Promi, der unter Beschuss steht, wurde bereits auserkoren: Nun soll bei Kim Kardashian so getan werden, als würde sich niemand mehr für sie interessieren. Eine TikTok-Nutzerin kann ihre Schadenfreude nicht zurückhalten: "Kim hat so wenig Likes für dieses eine Video, das sie kürzlich gepostet hat. Das ist unglaublich lustig!"

Warum werden die Stars ignoriert?

Nicht immer haben TikTok-Trends einen tiefergehenden Grund. Manchmal verstehen die User selbst nicht einmal, warum sie bei diesem Hype eigentlich mitmachen. Im Falle des "Ignoring Celebrities"-Trends sind dies die Gründe, die in den Kommentaren am häufigsten genannt wurden:

Aus Schadenfreude / Spaß

Der Wunsch, den Stars deutlich zu machen, dass ihr Erfolg von den Fans abhängig sind

Das Ganze als Challenge / Sozial-Experiment zu betrachten

Gefühl, gemeinsam etwas erreichen zu können

Prominente Persönlichkeiten sind es gewohnt, im Mittelpunkt zu stehen und Unmengen an Zuspruch in Form von Likes in den sozialen Medien zu bekommen. User verfolgen gespannt, ob von den Stars eine Reaktion auf den plötzlichen Ausfall an symbolischem Applaus kommt.