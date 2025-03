Danielle Bregoli , besser bekannt unter dem Künstlernamen Bhad Bhabie , und Nepo-Baby (mehr zu dem Begriff hier ) Alabama Barker haben Streit. In ihrem Beef (umgangssprachlich "Streit") geht es unter anderem auch um Fremdvorwürfe, die Bregolis Partner betreffen. Beide Frauen haben Disstracks gegeneinander veröffentlicht.

War Alabama Barker von Tyga schwanger?

Als Bhad Bhabie über die vermeintliche Untreue des Vaters ihres Kindes mit der Influencerin Barker postete, startete der Streit zwischen den beiden Frauen. Die beiden stritten sich in den sozialen Medien und tauschten Sticheleien aus, bis Bhabie ihrer Wut im Aufnahmestudio freien Lauf ließ und einen Disssong mit dem Titel "Over Cooked" veröffentlichte, in dem sie Barker beschuldigt, Beziehungen mit den Rappern Soulja Boy und Tyga gehabt zu haben – von Letzterem soll sie sogar schwanger geworden sein.

Laut Bregoli habe die Influencerin das Kind abgetrieben, außerdem soll Bhad Bhabie laut den Lyrics die Ultraschallbilder des vermeintlichen Babys gesehen haben.

Im Netz wird ebenfalls auf X und TikTok spekuliert, dass die beiden tatsächlich zusammen gesehen wurden und eine Affäre gehabt haben sollen, als Alabama Barker erst 16 oder 17 Jahre alt war.

Besonders pikant: Tyga war mit Kylie Jenner zusammen, die Barkers Stieftante ist.