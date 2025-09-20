"Stolz und Vorurteil": Warum Mr. Darcy gerade TikTok erobert

"Stolz und Vorurteil" wurde zuletzt 2005 mit Keira Knightley und Matthew Macfadyen verfilmt. In der Geschichte, die auf einem Roman von Jane Austen aus dem Jahr 1813 basiert, geht es um die Liebesgeschichte zwischen dem arroganten und reichen Fitzwilliam Darcy (auch Mr. Darcy genannt) und der selbstbewussten sowie intelligenten Elisabeth Bennet.

Die Verfilmung ist auch zwanzig Jahre nach ihrer Veröffentlichung noch immer ein Klassiker unter den Romantikfilmen. Die Chemie zwischen Knightley und Mcfayden im Film wird bis heute von einer großen Fanbase gefeiert. Auf TikTok schwärmen zahlreiche Fans von einer ganz bestimmten Szene, die zahlreiche Herzen zum Schmelzen bringt. In der Filmsequenz läuft Mr. Darcy im Morgengrauen über ein weites Feld zu Elisabeth und gesteht ihr seine Liebe: "Du hast mich mit Leib und Seele verzaubert, und ich liebe, liebe, liebe dich." Genau das haben zahlreiche TikTok-User und -Userinnen als Inspiration genommen, um einen neuen Trend ins Leben zu rufen.

Was steckt hinter dem "Mr.Darcy"-TikTok-Trend? Auf der Plattform finden sich immer mehr Videos, in denen Nutzer und Nutzerinnen romantische Gesten ihrer Liebsten teilen. "Nicht Mr. Darcy aber mein Freund, der Muscheln für mich sucht", schreibt TikiTokerin modernmermaid.co.

Der Charakter des Austen-Romans wird vor allem als Vorbild der Romantik in Beziehungen gesehen. Vor allem Mr. Darcys "verzweifeltes" Verlangen nach Bennet und seinen Bestrebungen stets ein Gentleman zu sein, findet in der Fan-Szene des Films großen Anklang.

Vorbild für die "moderne Romantik"? In einem anderen Video heißt es beispielsweise: "Nicht Mr. Darcy, aber mein Ehemann, der mit dem panierten Hühnchen, das wir fürs Abendessen bestellt haben, nach Hause geht." Eine Userin bezeichnete die Aufnahme, die fast eine Million Mal angesehen wurde, als die Verkörperung von "moderner Romantik".

Userin Chelsea Hoopman stellte die ikonische Szene im Feld mit ihrem Ehemann nach: "Ich habe meinen Ehemann in ein sonnengeflutetes Feld geschickt, für 'Stolz und Vorurteil'-Zwecke. Es wurden keine Fragen gestellt", kommentierte die Userin. Die User und Userinnen waren von der Aufnahme begeistert. "Heirate ihn erneut" oder "Er liebt, liebt, liebt dich einfach", heißt es in der Kommentarspalte.