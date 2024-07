Matthew Macfadyen: Fühlte mich als Mr. Darcy fehlbesetzt

Schauspieler Matthew Macfadyen (49) fühlte sich eigenen Angaben zufolge in seiner Rolle als Mr. Darcy in "Stolz und Vorurteil" unwohl.

"Ich fühlte mich ein bisschen fehlbesetzt", erzählte der Brite in der Sendung "CBS Mornings". In der Verfilmung des Jane-Austen-Romans von 2005 spielte Macfadyen eine Hauptrolle neben Keira Knightley . Er habe damals gedacht, für die Rolle als Mr. Darcy nicht attraktiv genug zu sein, erklärte Macfadyen nun.

Manchmal habe er den Dreh des Films genießen können, führte der Schauspieler aus. "Aber ich wünschte, ich hätte es mehr genossen. Ich wünschte, ich hätte mir weniger Sorgen gemacht." Er fühle sich dennoch geschmeichelt, wenn Menschen ihn heute auf den Film ansprechen, sagte er.

Der Brite wurde für seine Rolle in der Drama-Serie "Succession" unter anderem mit dem Emmy und dem Golden Globe ausgezeichnet. Marvel-Fans können Macfadyen derzeit in dem neuen Anti-Helden-Film "Deadpool & Wolverine" an der Seite von Ryan Reynolds und Hugh Jackman in den Kinos sehen.