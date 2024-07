Shannen Doherty lud bestimmte Leute von ihrem Begräbnis aus

Eine Zeit lang schien es so, als ob ihr Kampf erfolgreich sei - 2019 konnte sie sogar gemeinsam mit früheren Kollegen in einer Neuauflage von "Beverly Hills, 902010" mitspielen. Anfang 2020 gab die Schauspielerin aber bekannt, dass der Krebs zurück sei. Am 13. Juli erlag sie der Krankheit 53-jährig.

Doherty trennte sich schon Monate vor ihrem Tod von ihrem Besitz

Die Schauspielerin hatte sich zur Entlastung ihrer Mutter vor ihrem Tod schon von großen Teilen ihres Besitzes getrennt. "Meine Priorität ist momentan meine Mutter. Ich weiß, dass es schwer für sie sein wird, wenn ich vor ihr sterbe", erklärte sie im Frühjahr in ihrem Podcast "Let's Be Clear". "Ich möchte nicht, dass sie sich mit einem Haufen Dinge herumschlagen und sich um vier Lagerräume voller Möbel kümmern muss."

Auch über ihren Abschied hatte sie im Jänner in ihrem Podcast gesprochen. "Ich möchte, dass meine sterblichen Überreste mit jenen meines Hundes vermischt werden, und ich möchte, dass sie mit meinem Vater vermischt werden. Ich möchte nicht begraben und nicht eingeäschert werden", sagte sie. Stattdessen solle ihre Asche verstreut werden. In Malibu hätten sie und ihr Vater etwa "wertvolle Zeit" verbracht. Auch über ihre Trauerfeier hatte sie sich Gedanken gemacht und genau gewusst, wer da sein soll und wer nicht. "Es gibt eine Menge Leute, von denen ich denke, dass sie kommen würden, die ich aber nicht dabeihaben möchte", schilderte Doherty. "Ich möchte sie nicht dort haben, weil ihre Gründe für ihr Erscheinen nicht unbedingt die besten Gründe sind. Sie mögen mich nicht wirklich. Dafür haben sie ihre Gründe und das ist gut für sie, aber sie mögen mich eben nicht genug, um zu meiner Beerdigung kommen zu dürfen", so Doherty. "Sie würden kommen, weil es politisch korrekt ist und sie nicht schlecht dastehen wollen, also möchte ich den Druck von ihnen nehmen und ich möchte, dass meine Beerdigung ein Fest der Liebe wird."