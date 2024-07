"Charmed"-Star Holly Marie Combs: "Shannen hat versprochen, mich heimzusuchen"

"Es ist eine Woche her und es fühlt sich wie eine Ewigkeit an. Ich habe den ganzen Tag nach einem bestimmten Bild gesucht und habe jedes gefunden, bis auf dieses. Shannen hat versprochen, mich heimzusuchen, aber ich denke, sie ist erst einmal mit ein paar anderen Leuten beschäftigt. Ich bin mir sicher, es wird auftauchen, wann und wo ich es am wenigsten erwarte. Mein Fels. 10:18", kommentierte sie eine Reihe von Fotos ihrer Freundin.

Doherty starb am 13. Juli an den Folgen einer Brustkrebserkrankung. Sie zählte auch dank ihrer Rolle als Hexe Prue Halliwell in "Charmed: Zauberhafte Hexen" zu den berühmtesten Serienschauspielerinnen der 90er- und 2000er-Jahre. Sie wurde 53 Jahre alt.

Die 1971 in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee geborene Doherty hatte 2015 mitgeteilt, dass bei ihr Brustkrebs diagnostiziert worden sei. Danach thematisierte sie die Krankheit ausdrücklich öffentlich, um auch anderen Betroffenen Mut zu machen. Eine Zeit lang schien es so, als ob ihr Kampf erfolgreich sei - 2019 konnte sie sogar gemeinsam mit früheren Kollegen in einer Neuauflage von „Beverly Hills, 902010“ mitspielen. Anfang 2020 gab die Schauspielerin aber bekannt, dass der Krebs zurück sei.

"Ich bin noch nicht fertig mit dem Leben"

Im November 2023 zeigte sich Doherty in einem Interview des US-Promi-Magazins People kämpferisch: „Ich bin noch nicht fertig mit dem Leben. Ich bin noch nicht fertig mit dem Lieben“, sagte sie. Im März 2024 stellte sie sich vor die ebenfalls krebskranke britische Prinzessin Kate, indem sie den öffentlichen Druck auf die Frau von Prinz William scharf kritisierte.