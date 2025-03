Die Aussage "Du läufst wie ein Mädchen" wird oft in einem sexistischen Kontext verwendet, der vor allem signalisieren soll, dass Mädchen oder Frauen, nicht in der Lage seien, schnell zu rennen. Der #runlikeagirl-Trend auf TikTok soll der Aussage eine ganz neue Bedeutung geben und darauf aufmerksam machen, wie oft Mädchen und junge Frauen sich aus gefährlichen Situationen retten und flüchten müssen.

Userin Medea berichtet, dass sie mitten in der Nacht von einem fremden Mann verfolgt wurde und "schneller als jemals zuvor" laufen musste, um sich in Sicherheit zu bringen. "Wie ein Mädchen zu laufen, ist, was Mädchen rettet" , schreibt die Nutzerin abschließend.

Influencerin Larry Anna berichtet beispielsweise, dass sie mit 14 vor einem weißen Kleintransporter weggelaufen ist, weil er ihr verdächtig vorkam und dieser sie anschließend verfolgt hat. "Wie ein Mädchen zu rennen, hat mich vielleicht an dem Tag gerettet" , schreibt die TikTokerin in dem Video weiter.

Durch diese Frau wurde #runlikeagirl inspiriert

Der Ursprung des Trends liegt in einem Clip aus dem Film "The Girl Who Escaped: The Kara-Robinson-Story". Die Geschichte basiert auf der wahren Begebenheit von Robinson, die 18 Stunden nach ihrer Entführung und Vergewaltigung durch den Serienmörder Richard Evonitz entkommen konnte. In einer Filmszene sieht man, wie Robinson aus der Wohnung des Täters wegläuft.