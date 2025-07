Das jüngste Opfer war sieben Jahre alt. Organisiert wurde der Bogenschießkurs von einer Pfadfindergruppe , was auch das junge Alter der Teilnehmenden erklärt.

Eine Gruppe von mehreren Personen wurde am Mittwochabend auf einem Bogenschießplatz im US-Bundesstaat New Jersey von einem Blitz getroffen. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Bei dem Unfall kam der 61-jährige Bogenschießtrainer Robert Montgomery ums Leben – er erlag seinen Verletzungen. 13 weitere, davon vier Kinder, wurden bei dem Blitzeinschlag verletzt.

Opfer mit Verbrennungen in Spital gebracht

Wie die US-Medien NBC und The New York Times berichten, wurden die Unfallopfer in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Polizeidirektor von Jackson Township, Matthew Kunz, erklärte, die Verletzungen reichten von "Verbrennungen bis hin zu unspezifischen Beschwerden über Unwohlsein".

Ein Mitglied des Bogenschützenvereins, Gene Grodzki, berichtete gegenüber dem Sender ABC 17: "Es war wahnsinnig laut, als ob die Erde explodiert wäre und überall flog Dreck herum. Als es einschlug und ich mich umdrehte, lagen mindestens sieben, vielleicht acht Menschen auf dem Boden"