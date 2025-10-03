Staubsauger lief 10 Stunden: Feuerwehr macht skurrile Entdeckung

Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Dresden alarmierten am 2. Oktober um 16:52 Uhr die Einsatzkräfte, nachdem sie seit dem frühen Morgen ununterbrochen einen laufenden Staubsauger aus der Nachbarwohnung gehört hatten. Auf Klopfen an der Wohnungstüre reagierte niemand. Die Feuerwehr ging zunächst von einer möglichen "Person in Notlage" aus.

Staubsauger lief über 10 Stunden: Person in Not? Laut einem Pressebericht der Feuerwehr Dresden war das Staubsaugergeräusch ab etwa 6:30 Uhr mehr als zehn Stunden lang zu hören. Besorgte Nachbarn haben schließlich die Rettungskräfte gerufen. Nachdem die Feuerwehr die Wohnungstüre mithilfe eines speziellen Gerätes geöffnet und die Polizei die Räumlichkeiten durchsucht hatte, fanden sie keine hilfsbedürftige Person – dafür aber eine Katze.