Nach 10 Jahren: Mann findet vermissten Hund wieder

Ein Jahrzehnt lang suchte Ed Lighthall aus Chicago nach seinem geliebten Hund Pete. Der Pudelmischling ist 2015 aus seinem Garten verschwunden, als er noch ein Welpe war. Doch nun gibt es gute Neuigkeiten: Lightball und sein Haustier sind wieder vereint.

Hund durch Chip wiedergefunden Ed Lighthall war sich sicher, dass sein geliebter Welpe damals gestohlen wurde. "Ich habe den Leuten gesagt, wie sehr ich ihn vermisse und wie viel es mir bedeuten würde, wenn er jemals zurückkäme", erklärte der US-Amerikaner gegenüber NBC Chicago. Nach zehn Jahren gab es endlich das langersehnte Wiedersehen: Pete wurde 32 Kilometer entfernt in Hammond (Indiana) wiedergefunden. Der Pudel war zuvor neben einer viel befahrenen Straße gesichtet worden. Aufmerksame Passanten und Passantinnen riefen die Tierkontrolle, um den Hund in Sicherheit zu bringen.

Laney Bunner von der Tierkontrolle Hammond erklärte gegenüber dem Medium, dass das Tier "ein Halsband und eine Marke trug", als er von dem Team gefunden wurde. Laut Bunner wurde sein letzter Besitzer kontaktiert, dieser wollte den Hund jedoch nicht mehr haben. Nachdem jedoch klar wurde, dass Pete einen Mikrochip hatte, konnte das Unternehmen, das diesen hergestellt hat, helfen. Kurz darauf wurde Lighthall kontaktiert, dass sein Vierbeiner gefunden wurde. "Er war außer sich vor Freude, denn sein Hund war seit zehn Jahren vermisst", erinnerte sich Bunner zurück.