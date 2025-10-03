Auf TikTok sorgt ein Video zurzeit für Diskussionen: Ein US-Amerikaner (@skiagguusa) erklärte in einer Aufnahme, dass er aus Texas nach Deutschland geflogen ist, um dem jährlichen Oktoberfest in München beizuwohnen. Doch als der Tourist bei der Wiesn vor Ort war, hielt sich seine Begeisterung in Grenzen. Das löste eine hitzige Debatte im Netz aus.

US-Tourist von Wiesn enttäuscht In dem Video filmte sich der Texaner bei dem Event und sagte in die Kamera: "Und wer hätte mir sagen sollen, dass das Oktoberfest nur eine verdammte Jahrmarktveranstaltung ist? Ich bin den ganzen Weg nach München geflogen, und dann komme ich hier an und es gibt nur verdammte Achterbahnen und Kuchen", beschwerte sich der User. "Dafür hätte ich Texas nicht verlassen müssen."

Anschließend erklärte er, dass ihm ein deutscher Besucher darauf hingewiesen hätte, dass es um die "Wiesn-Erfahrung" gehen würde. "Erstens, Kumpel, halt die Klappe. Wenn ich mich betrinken und Achterbahn fahren wollte, würde ich mich mit einer verdammten Beatbox in Six Flags einschleichen." Six Flags ist eine riesige Freizeitpark-Kette in den USA, Kanada und Mexiko. "Ich werde eine gute Zeit haben, aber bleiben wir realistisch", sagte der TikToker weiter und zeigte einige Eindrücke des Oktoberfests, das eher leer wirkte.

Wiesn-Debatte: Überbewertet oder cool? Unter dem Video sammeln sich die verschiedensten Reaktionen auf das Video. Während einige User und Userinnen dem Touristen zustimmten und die Wien als "überbewertet" empfanden, waren andere von seinen Äußerungen nicht überzeugt: "Aber gehst du auch in die Zelte hinein? Denn das war eine der besten Erfahrungen meines Lebens!"

"Danke, dass du mich davon abgehalten hast 😂"

"Das Oktoberfest ist in Texas 🤠 besser als in Deutschland"

"Ich bin Deutscher und wusste nie, dass das Oktoberfest etwas anderes ist, als mit einer Million anderer Menschen in riesigen Zelten zu sitzen, zu essen, sich mit riesigen Bierkrügen zu betrinken und in traditionellen bayerischen Trachten schlechte deutsche Volksmusik zu hören/zu singen."

"Warum dachte ich, das Oktoberfest wäre wie in einer deutschen Stadt mit Burgen und alten Gebäuden mit Kopfsteinpflasterstraßen?"

"Als jemand, der in München geboren und aufgewachsen ist... ist das nicht allgemein bekannt?"

"Ich hatte die GLEICHE REAKTION ... ich bin dafür über den Ozean geflogen😆😆"