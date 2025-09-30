Tierquälerei in Dornbirn: Kopflose Katze gefunden, PETA setzt Belohnung aus

Nach dem Fund einer kopflosen Katze ermittelt die Polizei in Dornbirn wegen des Verdachts der Tierquälerei. Das tote Tier wurde am Montagnachmittag am Waldrand neben einem Wohnhaus entdeckt, der Kopf war offensichtlich abgetrennt worden und war nicht auffindbar.

Wem die Katze gehörte, war bisher nicht herauszufinden. Die Polizeiinspektion Dornbirn bittet um sachdienliche Hinweise (Tel. 059133-8140).

Belohnung für Hinweise ausgesetzt

Die Tierrechtsorganisation PETA Deutschland hat eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro ausgesetzt für Hinweise, die zur Verurteilung des Täters oder der Täter führt. "Wer auch immer die Katze enthauptet hat, muss schnellstmöglich gefunden werden, bevor noch weitere Tiere oder möglicherweise auch Menschen zu Schaden kommen", hieß es in einer Aussendung vom Dienstag.