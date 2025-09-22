Achtung an Katzen-Besitzer: Tierquäler im Bezirk Amstetten weiter aktiv

Es handelt sich bereits um den fünften Fall von Tierquälerei in der Region seit Ende April. Die Polizei geht davon aus, dass alle Taten zusammenhängen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung.

Im niederösterreichischen Ennsdorf wurde erneut eine Katze durch Schüsse schwer verletzt und musste eingeschläfert werden. Der Vorfall ereignete sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen vergangener Woche.

Serie von Angriffen auf Hauskatzen

Seit dem 26. April 2025 wurden insgesamt fünf Hauskatzen in den Gemeinden Ennsdorf, St. Pantaleon-Erla und Raffelstetten zum Ziel von Angriffen. Die Tiere wurden vermutlich mit einem Luftdruckgewehr oder einem ähnlichen Gerät angeschossen. Die ersten vier Fälle ereigneten sich im Zeitraum bis zum 19. August, der jüngste Fall in der Nacht vom 17. auf den 18. September. Auffällig ist, dass die Taten stets zwischen 18 Uhr abends und 7 Uhr morgens verübt wurden.

Polizei bittet um Hinweise

Den Ermittlungen zufolge wird vermutet, dass alle Tathandlungen von derselben Person oder Personengruppe verübt wurden. Die Polizei sucht nach Hinweisen, die zur Ausforschung der bislang unbekannten Täterschaft beitragen können.

Sachdienliche Informationen nimmt die Polizeiinspektion St. Valentin unter der Telefonnummer 059133-3113 entgegen. Die Ermittlungen laufen wegen des Verdachts der Tierquälerei.