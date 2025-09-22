Verunreinigtes Trinkwasser: Entwarnung in Neunkirchen

Eine Woche nach dem Bekanntwerden der Trinkwasser-Verunreinigung in Neunkirchen gibt die Stadtgemeinde Entwarnung. Aufgrund der Ergebnisse der neuerlichen Beprobung vom 18. September gab die Stadt am Montag bekannt, dass das Trinkwasser in Neunkirchen, Mollram und Peisching wieder unbedenklich genutzt bzw. verwendet werden kann.

Quartalsmäßige Untersuchung Allerdings konnte immer noch nicht festgestellt werden, wo genau die Ursache für die Verunreinigung des Wassers liegt. Vergangene Woche hatte die Stadt eine dringende Warnung veröffentlicht. Bei der quartalsmäßigen Untersuchung des Wassers wurden Verunreinigungen im Bereich Ortszentrum sowie im Bereich Steinfeldschule festgestellt.

Ursachenforschung im Gange Der Verursacher für die Kontamination sei leider bis zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt, heißt es vonseiten der Stadt. Mitarbeiter des Wasserwerks seien auch mit ihrem Leckortungsgeräten unterwegs, um einen möglichen Rohrbruch ausfindig zu machen, der Hochbehälter zeigt keinen unüblich erhöhten Wasserverbrauch für diese Jahreszeit an, so die Info aus dem Rathaus.