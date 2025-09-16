Verunreinigt! Neunkirchner Trinkwasser muss abgekocht werden

Das Trinkwasser in Neunkirchen ist verunreinigt und sollte vor der Verwendung mindestens drei Minuten lang abgekocht werden. Darüber informierte die Stadtgemeinde am Dienstag. Die Ursache werde geprüft, Erstmaßnahmen - ein Spülen der Leitungen - seien bereits durchgeführt worden, hieß es.