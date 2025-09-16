Verunreinigt! Neunkirchner Trinkwasser muss abgekocht werden
Leitungen seien gespült worden, genaue Ursache werde noch geprüft, heißt es seitens der Stadt.
Das Trinkwasser in Neunkirchen ist verunreinigt und sollte vor der Verwendung mindestens drei Minuten lang abgekocht werden. Darüber informierte die Stadtgemeinde am Dienstag. Die Ursache werde geprüft, Erstmaßnahmen - ein Spülen der Leitungen - seien bereits durchgeführt worden, hieß es.
Auch in Katastralgemeinden
„Bei der letzten quartalsmäßigen Untersuchung wurden Verunreinigungen im Bereich Ortszentrum sowie im Bereich Steinfeldschule festgestellt, daher ist das Wasser zum Trinken nicht geeignet“, wurde via Gemeinde-Website betont. Abgekocht werden müsse das Trinkwasser im Neunkirchner Stadtgebiet sowie in den Katastralgemeinden Mollram und Peisching.
