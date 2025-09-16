85-jähriger Laxenburger wird vermisst: Polizei hofft auf Hinweise

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Mann . Seit 12. September ist der 85-jährige Josef W. nicht mehr an seine Wohnadresse in Laxenburg (Bezirk Mödling) zurückgekehrt.

Der Pensionist ist 1,70 Meter groß, schlank und wiegt 67 Kilogramm. Augenfarbe: braun. Frisur: weiße kurze Haare. Bekleidet war Josef W. mit einer dunklen Hose und einem grauen Hemd.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Laxenburg unter der Telefonnummer 059133-3338 erbeten.