Bezirk Mödling

85-jähriger Laxenburger wird vermisst: Polizei hofft auf Hinweise

Bild eines vermissten Mannes
Pensionist ist seit 12. September abgängig. Hinweise an Polizeiinspektion Laxenburg erbeten.
16.09.25, 11:12
Kommentare

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Mann. Seit 12. September ist der 85-jährige Josef W. nicht mehr an seine Wohnadresse in Laxenburg (Bezirk Mödling) zurückgekehrt.

Der Pensionist ist 1,70 Meter groß, schlank und wiegt 67 Kilogramm. Augenfarbe: braun. Frisur: weiße kurze Haare. Bekleidet war Josef W. mit einer dunklen Hose und einem grauen Hemd.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Laxenburg unter der Telefonnummer 059133-3338 erbeten.

(kurier.at, SJ)  | 

Kommentare