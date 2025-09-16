85-jähriger Laxenburger wird vermisst: Polizei hofft auf Hinweise
Pensionist ist seit 12. September abgängig. Hinweise an Polizeiinspektion Laxenburg erbeten.
Die Landespolizeidirektion Niederösterreich bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Mann. Seit 12. September ist der 85-jährige Josef W. nicht mehr an seine Wohnadresse in Laxenburg (Bezirk Mödling) zurückgekehrt.
Der Pensionist ist 1,70 Meter groß, schlank und wiegt 67 Kilogramm. Augenfarbe: braun. Frisur: weiße kurze Haare. Bekleidet war Josef W. mit einer dunklen Hose und einem grauen Hemd.
Hinweise werden an die Polizeiinspektion Laxenburg unter der Telefonnummer 059133-3338 erbeten.
