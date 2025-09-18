Wirtschaft

Brandgefahr: Rückruf eines bekannten Akku-Staubsaugers

Rowenta 600 Akku-Staubsauger
Bei den Akkus von Geräten, die vor dem Dezember 2024 produziert wurden, herrscht Brandgefahr.
18.09.25, 12:04
Der Staubsaugerproduzent Rowenta ruft die Akkus für die Staubsaugermodelle X-Force Flex 14.60 und X-Force Flex 15.60 zurück. Das Unternehmen teilt mit, dass sie festgestellt hatten, "dass in seltenen Fällen und ausschließlich während der Nutzung der Geräte X-Force Flex 14.60 und X-Force Flex 15.60 thermische Zwischenfälle auftreten können." 

Die Ursache dafür sein ein Defekt im Akku der Geräte. Betroffen seien nur Geräte, die vor Dezember 2024 hergestellt wurden. 

Daher bietet Rowenta nun vorsorglich einen freiwilligen Austauschs der betroffenen Akkus an. Kunden, die Rowenta Akku-Staubsauger der Modelle, X-Force Flex 14.60 oder X-Force Flex 15.60 von Rowenta besitzen, der vor Dezember 2024 gefertigt wurde, werden vom Unternehmen gebeten, diese nicht mehr zu benutzen. 

