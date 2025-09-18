Brandgefahr: Rückruf eines bekannten Akku-Staubsaugers

Der Staubsaugerproduzent Rowenta ruft die Akkus für die Staubsaugermodelle X-Force Flex 14.60 und X-Force Flex 15.60 zurück. Das Unternehmen teilt mit, dass sie festgestellt hatten, "dass in seltenen Fällen und ausschließlich während der Nutzung der Geräte X-Force Flex 14.60 und X-Force Flex 15.60 thermische Zwischenfälle auftreten können."

Die Ursache dafür sein ein Defekt im Akku der Geräte. Betroffen seien nur Geräte, die vor Dezember 2024 hergestellt wurden.