Akute Brandgefahr: Mega-Rückruf bei Autokonzern Stellantis

Zu einem großen Rückruf kommt es derzeit beim Autokonzern Stellantis. Weltweit sind knapp 757.000 Fahrzeuge betroffen. Und auch Österreich bleibt nicht verschont: Rund 7.600 Autos werden hierzulande zurückgerufen.

Akute Brandgefahr: Weltweiter Mega-Rückruf bei Stellantis

Der Grund für den Rückruf ist eine mögliche Kraftstoffleckage bei einigen Fahrzeugen mit Mild-Hybrid-Motorisierungen, wie Stellantis-Sprecher Christoph Stummvoll gegenüber der Krone erklärt. Demnach wurden die Anschlüsse zwischen Hochdruckleitung und Kraftstoffrail nicht ordnungsgemäß verschraubt. Es besteht akute Brandgefahr, da sich der ausgetretener Kraftstoff an heißen Motorteilen entzünden kann.