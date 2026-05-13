Kaum zu glauben, aber Spotify feiert bereits sein 20-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums hat sich der Musikstreamingdienst etwas Besonderes für seine rund 750 Millionen Nutzer weltweit einfallen lassen. " Spotify 20: Your Party of the Year(s)" heißt das bislang persönlichste Feature, das die gesamte musikalische Historie anzeigt.

Neues Feature zeigt gesamte Musik-Historie

Das Konzept erinnert an den beliebten Jahresrückblick "Spotify Wrapped", lässt jedoch wesentlich tiefer blicken. Besonders viel Aufmerksamkeit dürfte dabei die Frage erhalten, welcher Song der erste war, den man je auf Spotify gestreamt hat. Der Nostalgie-Faktor steht klar im Mittelpunkt und hebt das Feature von bisherigen Rückblicken ab.

Für die Auswertung greift Spotify auf die komplette individuelle Nutzerhistorie zurück und bereitet sie übersichtlich und "instagrammable" auf.