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Besser als Wrapped? So funktioniert das neue Rückblick-Feature von Spotify

Zum 20. Jubiläum startet Spotify ein neues Feature, das die komplette Streaming-Historie und meistgehörte Songs anzeigt.
13.05.2026, 15:35

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Smartphone mit Spotify-App zeigt das Album "Red" von Taylor Swift und zwei kabellose Kopfhörer.

Kaum zu glauben, aber Spotify feiert bereits sein 20-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums hat sich der Musikstreamingdienst etwas Besonderes für seine rund 750 Millionen Nutzer weltweit einfallen lassen. "Spotify 20: Your Party of the Year(s)" heißt das bislang persönlichste Feature, das die gesamte musikalische Historie anzeigt.

Neues Feature zeigt gesamte Musik-Historie

Das Konzept erinnert an den beliebten Jahresrückblick "Spotify Wrapped", lässt jedoch wesentlich tiefer blicken. Besonders viel Aufmerksamkeit dürfte dabei die Frage erhalten, welcher Song der erste war, den man je auf Spotify gestreamt hat. Der Nostalgie-Faktor steht klar im Mittelpunkt und hebt das Feature von bisherigen Rückblicken ab. 

Für die Auswertung greift Spotify auf die komplette individuelle Nutzerhistorie zurück und bereitet sie übersichtlich und "instagrammable" auf. 

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Die musikalische Zeitreise umfasst:

  • das Datum des ersten Spotify-Nutzungstags
  • die Gesamtzahl aller gestreamten Lieder
  • den allerersten gestreamten Song
  • den meistgehörten Künstler oder die meistgehörte Künstlerin
  • die 120 meistgestreamten Songs

Playlist mit den 120 meistgehörten Songs

Besonders praktisch: Die Playlist mit den 120 meistgehörten Tracks lässt sich direkt in der Bibliothek speichern und jederzeit wieder aufrufen. Ähnlich wie bei "Spotify Wrapped" können zudem die einzelnen Slides in den sozialen Netzwerken geteilt oder über WhatsApp an Freunde verschickt werden.

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Wie kann ich das Feature nutzen?

"Spotify 20: Your Party of the Year(s)" erscheint als mittiger Banner, sobald man die mobile App öffnet. Mit einem einfachen Antippen startet der persönliche Rückblick, der anschließend Schritt für Schritt durch die eigene Musikgeschichte führt. Alternativ lässt sich das Feature auch über die Suchfunktion finden. Hierfür gibt man entweder "Spotify 20“ oder „Party of the Year(s)“ ein.

kurier.at, mka  | 

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