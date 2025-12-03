Spotify-Nutzende scharrten schon mit den Hufen und warteten gespannt auf das Startsignal: Spotify Wrapped, der mit Spannung erwartete musikalische Jahresrückblick, der von vielen direkt in den sozialen Medien geteilt wird, ist ab sofort verfügbar – zumindest via QR-Code über die Spotify-Wrapped-Webseite.

Spotify Wrapped 2025: Ab wann verfügbar? Im vergangenen Jahr war der Rückblick ab dem 4. Dezember verfügbar, 2023 bereits ab dem 29. November. In der Regel erscheint die Funktion also zwischen Ende November und Anfang Dezember. 2025 ging Spotify Wrapped am 3. Dezember gegen 13 Uhr herum online. Zwar ist der Jahresrückblick in der App noch nicht automatisch sichtbar, jedoch ist Wrapped ab sofort über den QR-Code auf der offiziellen Spotify-Webseite abrufbar. Dort heißt es: "Der jährliche Überblick über dein Audio-Jahr wartet auf dich. Wechsle zur mobilen App, um deine Ergebnisse zu sehen."

Wie erkenne ich, dass Spotify Wrapped live ist? Spotify Wrapped erscheint automatisch als Banner auf der Startseite der App, sobald der Jahresrückblick verfügbar ist. Eine extra Aktivierung ist nicht nötig. Nutzer sollten jedoch sicherstellen, die aktuellste Version der Spotify-App installiert zu haben. Laut einem Spotify-Beitrag auf X (ehemals Twitter) ist das Update offenbar entscheidend, damit Spotify Wrapped 2025 korrekt angezeigt wird.