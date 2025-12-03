Vor wenigen Monaten haben einige Schulen im Vereinigten Königreich analoge Wanduhren in Prüfungssälen durch digitale Modelle ersetzt. Der Grund: Schüler beklagten, die Uhrzeit nicht richtig ablesen zu können, was den Prüfungsstress zusätzlich erhöhe. Doch ist es wirklich so schlimm um die jüngeren Generationen bestellt, dass sie die analoge Uhr nicht mehr lesen können? Aktuelle Befragungen deuten darauf hin, dass diese Befürchtung nicht unbegründet ist.

70 Prozent der Jüngeren können analoge Uhr nicht lesen Ein Moderator des Schweizer Nachrichtenportals 20 Minuten fragte im November auf einer Berufsmesse junge Besucher, ob sie die analoge Uhr lesen könnten und hielt ihnen dazu ein ausgedrucktes Ziffernblatt vor. "Weißt du, wie spät es hier ist?", lautete die einfache Frage, doch so manche Antworten fielen ernüchternd aus: "Boah, keine Ahnung"

"Ich weiß es wirklich nicht." Das Ergebnis der Befragung war eindeutig: Rund 70 Prozent der älteren Kinder der Generation Alpha sowie der jungen Generation Z hatte Schwierigkeiten, die Uhrzeit korrekt abzulesen.

Die Generationen im Überblick Generation Beta: 2025 – 2039

2025 – 2039 Generation Alpha: 2010 – 2024

2010 – 2024 Generation Z: 1995 – 2010

1995 – 2010 Millennials / Generation Y: 1980 – 1994

1980 – 1994 Generation X: 1965 – 1979

1965 – 1979 Baby Boomer: 1950 – 1964

1950 – 1964 Silent Generation: 1928 – 1945

Ein virales TikTok-Video des deutschen Senders SWR zeigt ähnliche Ergebnisse: Einer der Befragten konnte Minuten- und Stundenzeiger nicht unterscheiden, andere konnten die Uhrzeit nicht korrekt einstellen. In der Kommentarspalte drücken TikTok-Nutzer ihr Erstaunen über das Unwissen der jungen Leute aus: "Das kann doch nicht wahr sein!"

"Wir sind verloren😳"

"Hä, du willst mir sagen, die können keine Uhr lesen 😧 Das lernt doch jeder als Kind."

"Aber sie können alle einen Pudding mit Gabel essen."