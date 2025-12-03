Video zeigt: 70 Prozent der Jüngeren scheitern an analoger Uhr
Vor wenigen Monaten haben einige Schulen im Vereinigten Königreich analoge Wanduhren in Prüfungssälen durch digitale Modelle ersetzt. Der Grund: Schüler beklagten, die Uhrzeit nicht richtig ablesen zu können, was den Prüfungsstress zusätzlich erhöhe.
Doch ist es wirklich so schlimm um die jüngeren Generationen bestellt, dass sie die analoge Uhr nicht mehr lesen können? Aktuelle Befragungen deuten darauf hin, dass diese Befürchtung nicht unbegründet ist.
70 Prozent der Jüngeren können analoge Uhr nicht lesen
Ein Moderator des Schweizer Nachrichtenportals 20 Minuten fragte im November auf einer Berufsmesse junge Besucher, ob sie die analoge Uhr lesen könnten und hielt ihnen dazu ein ausgedrucktes Ziffernblatt vor. "Weißt du, wie spät es hier ist?", lautete die einfache Frage, doch so manche Antworten fielen ernüchternd aus:
- "Boah, keine Ahnung"
- "Ich weiß es wirklich nicht."
Das Ergebnis der Befragung war eindeutig: Rund 70 Prozent der älteren Kinder der Generation Alpha sowie der jungen Generation Z hatte Schwierigkeiten, die Uhrzeit korrekt abzulesen.
- Generation Beta: 2025 – 2039
- Generation Alpha: 2010 – 2024
- Generation Z: 1995 – 2010
- Millennials / Generation Y: 1980 – 1994
- Generation X: 1965 – 1979
- Baby Boomer: 1950 – 1964
- Silent Generation: 1928 – 1945
Ein virales TikTok-Video des deutschen Senders SWR zeigt ähnliche Ergebnisse: Einer der Befragten konnte Minuten- und Stundenzeiger nicht unterscheiden, andere konnten die Uhrzeit nicht korrekt einstellen. In der Kommentarspalte drücken TikTok-Nutzer ihr Erstaunen über das Unwissen der jungen Leute aus:
- "Das kann doch nicht wahr sein!"
- "Wir sind verloren😳"
- "Hä, du willst mir sagen, die können keine Uhr lesen 😧 Das lernt doch jeder als Kind."
- "Aber sie können alle einen Pudding mit Gabel essen."
Kognitive Vorteile des Lesens einer Analoguhr
Der Schweizer Swatch-Uhrenmarke FlikFlak betonte gegenüber 20 Minuten die Bedeutung des Lesens analoger Uhren: "Das Lesen der analogen Uhr spielt eine entscheidende Rolle für die kognitive und kulturelle Entwicklung und unterstützt viele Lebensbereiche." Darüber hinaus werden folgende weitere Vorteile genannt:
- Stärkung des mathematischen Denkens
- Förderung der Abstraktionsfähigkeit
- Verbesserung der räumlichen und visuellen Wahrnehmung
