Streaming

Mega-Update: Gratis-Spotify ist jetzt fast so gut wie Premium

Spotify-Free hat ein neues Feature ausgerollt: Es gibt keine Zufallswiedergabe mehr.
Wer bei Spotify ein Gratis-Abo hat, darf sich nun freuen: Der Streamingdienst schafft die Zufallswiedergabe ab. Doch was passiert mit Werbung?
Von Sophie Unger
17.09.25, 15:57
Kommentare

Bislang mussten sich Nutzer der kostenlosen Spotify-Version mit zahlreichen Einschränkungen arrangieren – allen voran mit der ungeliebten Zufallswiedergabe. Wer einen bestimmten Song hören wollte, brauchte Geduld und das in rauen Mengen. Doch nun ändert sich das.

WhatsApp-Trick: Nachrichten schreiben, ohne tippen zu müssen

Zufallswiedergabe gestrichen

Der Streamingdienst räumte am 15. September eine Hürde aus dem Weg, die Millionen Menschen weltweit betrifft. Ab sofort können auch User ohne Premium-Abo einzelne Titel direkt abspielen, sei es aus einer Playlist, einem Album oder über die Suchfunktion. Spotify kündigte in der Pressemitteilung an, dass das Feature schrittweise weltweit freigeschaltet wird. In Österreich wurde die neue Funktion bereits ausgerollt.

Wie oft darf man nun skippen?

Bislang war die Zahl der möglichen Song-Skips (also das Überspringen der Lieder) in der Gratis-Version von Spotify beschränkt. Nach fünf bis zehn Mal war bereits Schluss. Beim neuen Direkt-Abspielen scheint diese Begrenzung jedoch komplett wegzufallen: In Trend Hub-Test konnten wir mehr als 60 frei gewählte Titel nacheinander abspielen, ohne dass die Funktion gestoppt wurde.

Musikstreaming: Spotify-Chefin verrät geheime Playlist-Tricks

Was passiert mit Werbung?

Auch wenn Free-Nutzer nun jeden Song direkt anwählen können, bedeutet das nicht, dass sämtliche Grenzen fallen. Die kostenlose Variante bleibt weiterhin werbefinanziert: Unterbrechungen beim Hören gehören also nach wie vor dazu. Konkret heißt das:

  • Audioclips werden weiterhin zwischen den Songs eingespielt.
  • Auch Banner und Pop-ups in der App bleiben bestehen.
  • Die Häufigkeit und Länge der Spots ändert sich durch das neue Feature nicht – sie sind nach wie vor das zentrale Finanzierungsmodell des Gratisangebots.
(kurier.at, su)  | 

Kommentare