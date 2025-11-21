Mehr als 1,2 Millionen abgegebene Tipps hat es gebraucht, doch in der Vorwoche war es so weit: Beim Admiral Bundesliga Sixpack, einem gratis Fußball-Tippspiel , wurde erstmals der Jackpot geknackt. Ein 33-jähriger Wiener gewann mit sechs richtigen Tipps 1 Million Euro.

Seit Juli 2021 haben alle Fußballbegeisterten die Möglichkeit, kostenlos beim Spiel zu tippen. Jede Woche hat man die Chance, mit exakten Ergebnistipps (z.B. 1:1, 2:3 etc.) auf die sechs Spiele der aktuellen Admiral-Bundesliga-Runde, Preise wie zum Beispiel Wettguthaben, VIP-Tickets, Matchbälle oder Trikots zu gewinnen. Bei sechs richtigen Tipps können Spiele rund Spielerinnen 1.000.000 Euro in bar kassieren.

Nach insgesamt 125 gespielten Bundesliga-Runden wurde der Millionen-Jackpot nun erstmals geknackt. Der Teilnehmer "ZippZilla" (Anm.: sein Username beim Tippspiel), ein 33-jähriger Rapid-Fan aus Wien, platzierte in der 13. Runde der aktuellen Saison sechs richtige Tipps und ist damit der erste Millionär beim Sixpack-Spiel. Für die Tippabgabe analysierte " ZippZilla" zahlreiche Statistiken und nutzte detaillierte Daten.

"ZippZilla" sagte gegenüber Admiral:

"In der Schlussphase der Partie zwischen Sturm Graz und Red Bull Salzburg war jeder Angriff eine nervliche Achterbahnfahrt für mich. Beim Abpfiff habe ich es gar nicht wirklich realisieren können und mich einfach nur still gefreut. Natürlich war durch die vielen späten Tore vor allem am Samstag (Anm.: 2:1 in der 97. Minute bei Ried vs. Blau Weiß Linz, 2:1 in der 91. Minute bei Austria vs. GAK) auch ein bisschen Glück dabei."

Weiter erklärte er seine Herangehensweise: