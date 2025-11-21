Wiener (33) tippt sich zum Millionär: So hat er es geschafft
Mehr als 1,2 Millionen abgegebene Tipps hat es gebraucht, doch in der Vorwoche war es so weit: Beim Admiral Bundesliga Sixpack, einem gratis Fußball-Tippspiel, wurde erstmals der Jackpot geknackt. Ein 33-jähriger Wiener gewann mit sechs richtigen Tipps 1 Million Euro.
1 Mio. Euro für sechs richtige Tipps
Seit Juli 2021 haben alle Fußballbegeisterten die Möglichkeit, kostenlos beim Spiel zu tippen. Jede Woche hat man die Chance, mit exakten Ergebnistipps (z.B. 1:1, 2:3 etc.) auf die sechs Spiele der aktuellen Admiral-Bundesliga-Runde, Preise wie zum Beispiel Wettguthaben, VIP-Tickets, Matchbälle oder Trikots zu gewinnen. Bei sechs richtigen Tipps können Spiele rund Spielerinnen 1.000.000 Euro in bar kassieren.
Mit dieser Strategie wurde Wiener zum Millionär
Nach insgesamt 125 gespielten Bundesliga-Runden wurde der Millionen-Jackpot nun erstmals geknackt. Der Teilnehmer "ZippZilla" (Anm.: sein Username beim Tippspiel), ein 33-jähriger Rapid-Fan aus Wien, platzierte in der 13. Runde der aktuellen Saison sechs richtige Tipps und ist damit der erste Millionär beim Sixpack-Spiel. Für die Tippabgabe analysierte "ZippZilla" zahlreiche Statistiken und nutzte detaillierte Daten.
"ZippZilla" sagte gegenüber Admiral:
"In der Schlussphase der Partie zwischen Sturm Graz und Red Bull Salzburg war jeder Angriff eine nervliche Achterbahnfahrt für mich. Beim Abpfiff habe ich es gar nicht wirklich realisieren können und mich einfach nur still gefreut. Natürlich war durch die vielen späten Tore vor allem am Samstag (Anm.: 2:1 in der 97. Minute bei Ried vs. Blau Weiß Linz, 2:1 in der 91. Minute bei Austria vs. GAK) auch ein bisschen Glück dabei."
Weiter erklärte er seine Herangehensweise:
"Dem habe ich aber bei der Tippabgabe durch genaue Analysen zahlreicher Statistiken und detaillierte Datenchecks, wie etwa des Expected-Goals-Werts oder der Heim- und Auswärtsleistungen der jeweiligen Mannschaften während des bisherigen Saisonverlaufs, auf die Sprünge geholfen. Bei den beiden Last-Minute-Torschützen werde ich mich aber auf alle Fälle mit einem Jahresvorrat Bier revanchieren. Bisher wissen nur ein paar Freunde von meinem Gewinn, meine Familie werde ich unter dem Weihnachtsbaum damit überraschen."
"Sportwette ist Geschicklichkeitsspiel, kein Glücksspiel"
Jürgen Irsigler, Geschäftsführer Admiral Sportwetten GmbH, beglückwünschte den Gewinner und betonte dabei, dass "die Sportwette ein Geschicklichkeitsspiel und kein Glücksspiel ist."
Kommentare