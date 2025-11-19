In Zürich konnte ein 36-Jähriger sein Glück kaum glauben, als er den Millionenjackpot im Casino geknackt hat. Der Schweizer konnte den vier Millionen Swiss Jackpot mit nach Hause nehmen.

Mann gewinnt 4 Millionen Franken Auf Instagram berichtete das Swiss Casino Zürich über den Glückspilz: "Der Swiss Jackpot ist gefallen💸Heute Abend um 19:05 Uhr ist der SWISS JACKPOT bei uns gefallen.🥳 Ein 36-jähriger Gast aus Graubünden, der uns zum fünften Mal besucht hat, durfte fast 4 Millionen Franken – genau 3.994.319 Franken – mit nach Hause nehmen. Wir gratulieren herzlich und wünschen ihm alles Gute!💛" Umgerechnet sind das circa 4.313.381 Euro.

Mann setzte nur fünf Franken Gegenüber der Schweizer Zeitung Blick erklärte der Gewinner, der anonym bleiben möchte, dass er nur fünf Franken (5,40 Euro) in den Spielautomaten Novomatic Pharaoh’s Gold II deluxe warf. So konnte er die fünf goldenen Pharao-Symbole auf einer Gewinnlinie generieren und den Jackpot knacken.