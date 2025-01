Die Neos-Parteichefin Beate Meinl-Reisinger gab am Freitagvormittag bekannt, dass ihre Partei die Koalitionsgespräche mit der ÖVP und der SPÖ beendet. Es scheint nun darauf hinauszulaufen, dass die Verhandlungen zwischen der ÖVP und der SPÖ fortgesetzt werden. Laut ÖVP wurde bereits am Freitagnachmittag vereinbart, die Gespräche nach dem SPÖ-Präsidium im Kanzleramt weiterzuführen.

So weit, so ungut: Im Netz überschlagen sich die Reaktionen in Form von Kommentaren, Tweets und Memes. Ein Auszug: