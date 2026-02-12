Der 67-jährige Brite Andrew Stanley litt immer wieder unter vermeintlich harmlosem Sodbrennen. Anfangs schenkte er den Beschwerden keine große Beachtung, doch als Schluckbeschwerden hinzukamen, suchte er ärztliche Hilfe. Nach mehreren Untersuchungen erhielt er die erschütternde Diagnose Speiseröhrenkrebs im Stadium IV.

Steigende Fälle von Speiseröhrenkrebs Bereits 2023 wurde bei Stanley Krebs festgestellt, angesichts der steigenden Fälle von Speiseröhrenkrebs im Stadium IV in England entschied er sich nun, sein Schicksal öffentlich zu teilen: "Ich möchte meine Geschichte erzählen, um anderen Hoffnung zu geben, aber auch, um das Bewusstsein für Speiseröhrenkrebs zu schärfen", so der 67-Jährige gegenüber Daily Mirror.

Auch in Österreich nimmt die Erkrankung zu. Laut der Medizinischen Universität Wien gehört Speiseröhrenkrebs zu den "Karzinomen mit schnell ansteigender Inzidenz". Das bedeutet, dass die Zahl der Neuerkrankungen in den letzten Jahrzehnten deutlich gestiegen ist. Bestätigt wird dies auch vom Öffentlichen Gesundheitsportal Österreichs. Zwar ist Speiseröhrenkrebs hierzulande mit rund 300 bis 400 Fällen pro Jahr relativ selten, dennoch zeigen die Zahlen einen deutlichen Anstieg.

Sodbrennen als Symptom von Speiseröhrenkrebs Nach seiner Krebsdiagnose ging Andrew Stanley in den Ruhestand, um sich ganz auf seine Gesundheit zu konzentrieren. "Ich hatte jahrelang Sodbrennen und mir war nicht bewusst, dass es ein Anzeichen für etwas Ernsteres sein könnte. [...] Es war ein furchtbarer Schock, zu erfahren, dass ich Krebs hatte, vor allem, weil man mir sagte, er habe bereits gestreut und ich hätte nur noch etwa zwei Jahre zu leben", berichtet der Brite. Neben Reflux zählen unter anderem Schluckbeschwerden,

Gewichtsverlust,

Heiserkeit

sowie Schmerzen hinter dem Brustbein zu den Symptomen von Speiseröhrenkrebs.

Jill Clark, die Vorsitzende der Organisation Action Against Heartburn, erklärt: "Die Gründe für den Anstieg der Spätdiagnosen sind unklar, dürften aber auf eine Kombination aus Überlastung des Gesundheitssystems, Verzögerungen bei der Überweisung, ungesunden Lebensgewohnheiten, einer alternden Bevölkerung und mangelndem Bewusstsein für die Symptome zurückzuführen sein."

Brite konnte Krebs besiegen Der 67-Jährige hatte schließlich das Glück, an einer klinischen Studie teilnehmen zu können. "Sie war äußerst erfolgreich und ermöglichte mir eine Operation. Ich bin nun krebsfrei", so Stanley.