Stufe eingebrochen: Frau (43) in Rolltreppe eingeklemmt – schwer verletzt

Blick auf eine Rolltreppe
In einem Dresdner Shoppingcenter stürzte eine 43-jährige Frau durch eine eingebrochene Rolltreppenstufe in den Schacht.
Von Monika Kässer
10.02.26, 17:13

In einem Einkaufszentrum in Dresden hat sich aufgrund eines Defekts an einer Rolltreppe ein schwerer Unfall ereignet. Als eine Stufe plötzlich nachgab, stürzte eine 43-jährige Frau etwa einen halben Meter tief in den Schacht, während die Rolltreppe weiterhin in Betrieb war. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Stufe eingebrochen: Frau stürzte in Rolltreppenschacht

Wie der Spiegel berichtet, wollte die Besucherin des Shoppingcenters vom ersten Obergeschoss ins Erdgeschoss fahren, als das Metallprofil einer der ersten Stufen nachgab und einbrach. Die Feuerwehr teilte mit, dass die 43-Jährige rund 50 Zentimeter nach unten in den Schacht stürzte und in der zunächst noch laufenden Rolltreppe eingeklemmt wurde. 

32 Rettungskräfte rückten an

Dank eines Sicherheitsmechanismus stoppte die Rolltreppe schließlich. Laut einem ORF-Bericht rückten 32 Rettungskräfte an und bereiteten die technische Bergung vor. Mit einem speziellen Werkzeug, einem hydraulischen Spreizer, konnte die Schwerverletzte befreit werden. 

Michael Klahre, der Pressesprecher der Feierwehr Dresden, berichtet gegenüber RTL: 

"Die Frau klagte natürlich über sehr, sehr starke Schmerzen. Der Rettungsdienst ging davon aus, dass sie mehrere parallele Verletzungen davongetragen hat."

Nach der medizinischen Erstversorgung durch einen Notarzt wurde sie unverzüglich ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.

kurier.at, mka 

