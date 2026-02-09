Flugzeug-WLAN umbenannt: Kinderstreich löst Kampfjet-Einsatz aus
Nach dieser Geschichte werden Eltern wohl zweimal überlegen, ob sie ihrem Kind im Flugzeug das Handy überlassen. Wizz Air Flug W95301, war Sonntagnachmittag von dem Londoner Flughafen Luton zum israelischen Flughafen Ben Gurion unterwegs. Die Reise verlief zuerst problemlos, bis ein Ehepaar eine "bedrohliche Nachricht" auf seinem Telefon meldete.
Kind nennt Wlan-Hotspot in "Terrorist" um
Wie The Times of Israel berichtet, hatte ein Pärchen den Namen eines WLAN-Hotspots entdeckt, das mit dem arabischen Wort für "Terrorist" benannt wurde. Der vermeintliche "Streich" soll von ihrem eigenen Kind an Bord durchgeführt worden sein, der jedoch schnell Panik verbreitete. Die Gefahr eines potenziellen Angriffs stand plötzlich im Raum.
Kurze Zeit später hatte die israelische Luftwaffe mehrere Kampfjets gestartet, um das Flugzeug zum Verkehrsknotenpunkt Tel Aviv zu eskortieren. Bei der Ankunft am Flughafen wurden die Passagiere und ihr Gepäck von Bombenspürhunden untersucht. "Das Flugzeug ist gelandet, und es wurde festgestellt, dass es keinen tatsächlichen Vorfall gab". erklärte ein Sprecher der israelischen Flughafenbehörde gegenüber Times of Israel.
