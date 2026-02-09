Flugzeug-WLAN umbenannt: Kinderstreich löst Kampfjet-Einsatz aus

Nach dieser Geschichte werden Eltern wohl zweimal überlegen, ob sie ihrem Kind im Flugzeug das Handy überlassen. Wizz Air Flug W95301, war Sonntagnachmittag von dem Londoner Flughafen Luton zum israelischen Flughafen Ben Gurion unterwegs. Die Reise verlief zuerst problemlos, bis ein Ehepaar eine "bedrohliche Nachricht" auf seinem Telefon meldete.

Kind nennt Wlan-Hotspot in "Terrorist" um Wie The Times of Israel berichtet, hatte ein Pärchen den Namen eines WLAN-Hotspots entdeckt, das mit dem arabischen Wort für "Terrorist" benannt wurde. Der vermeintliche "Streich" soll von ihrem eigenen Kind an Bord durchgeführt worden sein, der jedoch schnell Panik verbreitete. Die Gefahr eines potenziellen Angriffs stand plötzlich im Raum.