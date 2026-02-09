Der TikTok-Kosmos überrascht immer wieder mit außergewöhnlichen Food-Trends, die zunächst grausig klingen, viele Content Creator aus Neugier aber dennoch zum Ausprobieren verleiten. Nach dem viralen japanischen Cheesecake im Joghurtbecher sorgt nun der nächste High-Protein-Hype für Aufsehen. Ein dickflüssiges Getränk, das angeblich wie Actimel oder Fruchtzwerge schmecken soll. Die ungewöhnliche Kombination: Skyr und Energy-Drink.

Mischung aus Skyr und Monster Energy "Diese Kombi macht mir einfach nur Angst", sagt TikTokerin @nicolnic bei ihrem Versuch, das eiweißreiche Trend-Getränk nachzumachen. In einem Shaker vermischt sie zwei Esslöffel Skyr, ein traditionelles isländisches Milchprodukt, das an Topfen erinnert, und gießt das Ganze mit Monster Energy Ultra White (Citrusgeschmack) auf. Anschließend kurz schütteln und den Shaker vorsichtig öffnen, denn durch die Kohlensäure ist das Getränk spritzig und schäumt beim Öffnen schnell über.

Wie schmeckt der High-Protein-Drink? Ihr Fazit fällt überraschend positiv aus: "Das schmeckt einfach nach nem Zitroneneis, das schmeckt ganz anders, als dein Kopf denkt."

Drink soll wie Actimel oder Fruchtzwerge schmecken Andere Nutzer berichten, der Drink erinnere geschmacklich an den probiotischen Joghurtdrink Actimel oder an die Frischkäsezubereitung Fruchtzwerge. TikToker @maxxpane findet: "Es geht geschmacklich in so eine Art Cheesecake-Proteinpulver"

In den Kommentaren erzählen zudem mehrere User, sie hätten Varianten mit Monster Energy in den Geschmacksrichtungen Erdbeere oder Pfirsich ausprobiert, was sie besonders stark an Fruchtzwerge erinnert hat.