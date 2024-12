Worum geht es in "Sigma Boy"?

Betsy und Jankowskaja singen in ihrem Song über einen Jungen, der vor allem bei den Mädchen sehr beliebt ist. So heißt es in den Lyrics unter anderem: "Sigma-Boy, zurück auf dem Tisch, ich hole den Banknotenrollen raus. Ich kaufe dir all die Skittles, Snickers, du wirst meins sein, Boy. (...) Sigma-Boy, nur nicht meiner, so ruhig wie ein Stummer. Starrt ins Nichts, oh, was ein Typ, sein Blick ist heiß." Das Wort "Sigma Boy" lehnt sich auf den Begriff "Sigma Male" an, der in den letzten Jahren immer populärer in den sozialen Medien geworden ist.