Letzten Mittwoch wurde Brian Thompson, der CEO des US-Versicherers United Healthcare, in der Nähe des New Yorker Times Square erschossen. Thompson verstarb im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Nachdem eine Großfahndung nach dem Täter ausgerufen wurde, klickten bei dem 26-jährigen Luigi Mangione die Handschellen.

Anklage wegen Mordes gegen Luigi Mangione

Mangione stammt aus einer wohlhabenden Familie in Maryland und absolvierte eine Eliteuniversität. Laut Medienberichten wurde der US-Amerikaner im Besitz einer Waffe und eines handgeschriebenen Dokuments aufgefunden. In dem "Manifest" soll er vor allem seinen "bösen Willen" gegen das amerikanische Unternehmen United Healthcare zum Ausdruck gebracht haben. Laut dem engeren Umfeld von Mangione, litt er an einer schmerzhaften Rückenverletzung und zog sich in den letzten Monaten immer mehr sozial zurück. Freunde und Bekannte sollen monatelang keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt haben. Der 26-Jährige wurde wegen Mordes und in vier weiteren Anklagepunkten, darunter auch Besitz von Schusswaffen, angeklagt. Zum Tatmotiv hat er sich bis dato nicht geäußert.